Dilei.it - Nina Zilli a La Volta Buona, dai bulli al grande amore: “Fiorello e J-Ax i miei cupido”

Leggi su Dilei.it

è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Ospite nello studio di Caterina Balivo, a La, si è guardata alle spalle, ricordando momenti belli e brutti. Dalle complesse esperienze giovanili alle chance a inizio carriera, fino alzzataRaggiunto il successo, è oggi molto più facile peresprimere tutto il proprio estro. La situazione non era però tanto semplice quando si trovava tra i banchi di scuola. Anche lei, come tanti, ha dovuto fronteggiare la mannaia delsmo. Ha spiegato come al tempo certe definizioni non fossero di certo diffuse come oggi.Si prestava un’attenzione differente al tema e, anzi, lo si considerava qualcosa di normale. I bambini sono spietati e spesso cattivi ma tutto ciò fortifica.