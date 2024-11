Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma e non solo: parola a Gigi Pavarese

L’ex dirigente delè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate alla trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Per fortuna ilnon prende parte alle competizioni europee, si vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Il rischio infortuni è aumentato, le società corrono ai ripari ampliando le rose. I costi aumentano ma l’obiettivo di prendere parte alle competizioni europee è anche quello di fare cassa. Ridurre la A a 18 squadre potrebbe essere una soluzione, al tempo stesso bisogna aiutare le serie inferiori, soprattutto la C, perché la serie B ha costi elevatissimi”. Lobotka tornerà titolare contro la?Lobotka di nuovo titolare? Credo che ili suoi passi li abbia fatti, il ragazzo viene da un lungo infortunio e contro l’Inter ha giocatoun tempo, magari la gara in Nazionale gli serve per mettere minuti nelle gambe in vista della”.