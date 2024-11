Lanazione.it - Montecatini si mobilita per le donne, la violenza si combatte col cuore: due eventi per la lotta e la rinascita

Terme, 20 novembre 2024 – Duestraordinari sono in arrivo aterme per sensibilizzare sul tema dellasulle. La “Commissione delle Pari Opportunità” istituita dalla nuova Amministrazione del Comune termale ha proposto due iniziative che sono state accolte per questo tema così delicato che ricorre il 25 di novembre. La prima consiste nel “Posto Occupato”, una campagna nazionale di sensibilizzazione sociale e gratuita contro lasullenata nel 2013 in Sicilia e che dopo otto anni ( l’ultima volta nel 2016) è tornata in auge nel comune termale. Un evento nato per ricordare che su quella sedia poteva esserci seduta una donna che invece è stata uccisa, come si evince dalla zampa posteriore rappresentata nel logo da un coltello. Un posto per ricordare a tutti che lava fermata da subito, dai primi sintomi di cui tutte e tutti dovremmo essere consapevoli.