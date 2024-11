Ilgiorno.it - Le medie alla Ada Negri, poi un diploma al linguistico

Alessia Bolzonetti è nata a Lodi il 15 febbraio 2002. È alta un metro e 87 centimetri. Gioca nel ruolo di schiacciatrice. L’infanzia l’ha trascorsa a San Martino in Strada, praticamente alle porte di Lodi, dove ha frequentato le scuole elementari fino al quarto anno. Poi la sua famiglia si è trasferita nel capoluogo e lei ha concluso le scuole elementariPascoli di Lodi di viale Italia angolo via Veneto. Alleè stata un’alunna della Ada Megri di via Paolo Gorini. Finofine del secondo anno però, perchè poi si è trasferita per andare a giocare a Modena e così ha concluso la secondaria di primo grado nella città emiliana. Quindi, a Busto Arsizio, ha frequentato i primi due anni del liceo, concludendo poi il percorso delle superiori nei tre anni successivi a Novara.