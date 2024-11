L’asl Roma 2 aderisce a Dalla parte di noi donne | visite ginecologiche gratuite il 23 e il 30 novembre

Leggi su Ilfaroonline.it

142024 – Prosegue con successo il progetto “di noi” promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati. Anche l’Azienda Sanitaria Localeal progetto per offriresabato 23 e 30, presso l’Ospedale Sandro Pertini, l’Ospedale Sant’Eugenio, il Consultorio Familiare Ciambellotti e il Consultorio Familiare Pietralata. L’iniziativa, a carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica.“di noi” nasceconsapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI),Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si svolgerà in diverse Aziende Sanitarie italiane, tra cui l’Azienda Sanitaria Locale2.