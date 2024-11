Ilrestodelcarlino.it - ‘Introspezione’: la prima personale di Aura Rogneri alla Manoni 2.0

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è il titolo della mostradiallestita fino al 30 novembreGalleria2.0 in Corso Garibaldi 55/a a Forlì. Come sottolinea il titolo, le opere della pittrice sono la proiezione di indagini introspettive che invitano l’osservatore ad un’analisi fra conscio ed inconscio. Nata a Genova e diplomata all’Istituto d’Arte di Firenze, oggiha cinque figli e abita in Romagna. La mostra attuale è ladell’artista: in essa sono rappresentate figure femminili in opere che sono anche di grandi dimensioni e che esprimono, attraverso i segni, il colore e i simboli, un’indagine sulla natura umana non solo nell’aspetto fisico, ma soprattutto attraverso l’inconscio e i misteri nascosti. Nelle opere non mancano poi riferimenti paesaggistici.