Il bavaglio ai giornalisti? Per i giallorossi va bene con chi non dice quello che vogliono loro

Oddio, la Meloni vuole mettere ilai. Oddio, il centrodestra è allergico al dissenso. Oddio, con questo governo la libertà di stampa è a rischio. È dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento dell'esecutivo, che sentiamo in continuazione questo ritornello. Insomma, secondo l'opposizione, la maggioranza ha qualche problema con il pluralismo e il rispetto delle opinioni altrui. Che, al contrario, verrebbero difesi con le unghie e coi denti dai progressisti. Questa, naturalmente, è solo la teoria. Perché, come sempre, la realtà è ben diversa. E come vanno le cose nel mondo reale lo abbiamo visto ieri a L'aria che tira, trasmissione di La7 condotta da David Parenzo. Ospiti in studio: la giornalista di Libero Annalista Terranova, il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, il segretario di +Europa Riccardo Magi e il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.