Hummels ora ha la febbre | il tedesco a Roma più che un caso è un fantasma

ora ha la: ilpiù che un, è unnon giocherà nemmeno a Napoli. Nè lui né Hermoso.Scrive il Corriere dello Sport:Povero, non gliene va bene una. Un attacco febbrile gli ha impedito di riprendere gli allenamenti con la, nella settimana che sarebbe servita per attirare l’attenzione di Ranieri. Addirittura non è tornato in Italia, fermandosi in Germania dove aveva trascorso il weekend, per guarire più in fretta in casa sua. Anche a Napoli non giocherà. E chissà quando avrà un’occasione. Perché il suo problema non è soltanto il termometro salito improvvisamente. Viene addirittura riabilitato Juric considerato in genere dall’ambientenista come il concentrato di tutti i mali.Juric non era pazzo se lo teneva sempre fuori. Addirittura ha rinunciato a lui a Bruxelles quando mancava il titolare di cattedra, cioè N’Dicka, anche lui a letto con l’influenza.