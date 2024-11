Lanazione.it - Giovani agricoltori. Il bando cresce di 10 milioni di euro

dei: la dotazioneda 3,2 a 13,2di. E’ in corso di approvazione da parte degli uffici della Commissionepea la modifica del piano del Programma sviluppo rurale 2014-2022. Grazie a questa sarà possibile destinare altri 10diper incrementare la dotazione finanziaria del"Aiuti all’avviamento di imprese per". "Aiutare lo sviluppo del lavoro deiimprenditori agricoli – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – favorisce più dinamicità e competitività del settore e del sistema produttivo perché isono più propensi all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali". "La Toscana ha bisogno di investire nel ricambio generazionale, in un settore, come quello agricolo, dove l’età media degli operatori è di oltre 60 anni.