Gian Carlo Muzzarelli | Volevano farmi sparire ma è stato tutto inutile

Modena, 20 novembre 2024 – “In questi cinque mesi hanno fatto diper farMuzza. Ma Muzza è qui, non è sparito e non sparirà. E’ parte di questa comunità”. E la comunità, quella a cui l’ex sindacosi è rivolto per ottenere il consenso che lo ha portato ancora una volta in Regione, gli ha dato fiducia, ha creduto in lui e lo ha votato in massa. Forte delle 13.522 preferenze ottenute è arrivato quarto in regione e ha dimostrato di essere ancora più forte di prima. E di poter diventare quindi una vera e propria spina nel fianco dei passati, presenti e futuri ’nemici’ (politici e non solo). Inaugurazione Refettorio di Massimo Bottura ex Mensa Ghirlandina. Nella foto è presente, Sindaco di Modena., lei conosce personalmente il neo presidente de Pascale? “Assolutamente sì.