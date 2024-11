Gaeta.it - Due arresti a Norma per una truffa su un’anziana coppia: i dettagli dell’operazione dei carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Martedì, a, ihanno effettuato un’importante operazione di polizia che ha portato al deferimento di un 27enne di Palermo e di un cittadino marocchino di 20 anni, residente a Busto Arsizio, noto alle forze dell’ordine. I due sono accusati di aver messo in atto unanei confronti di unadi anziani. Questo caso ha messo in luce il crescente fenomeno delle frodi telefoniche, sempre più diffuse nei confronti delle persone più vulnerabili.La dinamica dellaIl 13 novembre scorso, i malfattori hanno contattato telefonicamente, presentandosi come dipendenti della banca con cui i coniugi avevano un rapporto. A seguito di un presunto problema tecnico, sono riusciti a persuadere l’85enne e la moglie a compiere ben nove operazioni bancarie.