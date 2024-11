Secoloditalia.it - Dl flussi e toghe ignoranti: attaccano FdI ma non hanno letto l’emendamento. E prendono un granchio

Con l’ultima crociata sui migranti stavolta i giudicipreso un. Parliamo della battaglia, inaugurata dall’Anm e poi sposata dai presidenti di tutte le 26 Corti d’appello controal decretopresentato da Fratelli d’Italia che sposta le competenze per la convalida dei trattenimenti nei Cpr alle Corti d’Appello. Come per un riflesso pavloviano è partita la scomunica del testo tanto da impugnarlo, per così dire, davanti alla presidenza della Repubblica. Lo dimostra la vibrante lettera indirizzata a Mattarella con l’intenzione di bloccare la norma. Quel, a prima firma Sara Kelany, a detta delle, avrebbe determinato un terremoto nel sistema giudiziario per un presunto ‘aggravio’ di lavoro insostenibile. E, addirittura messo a repentaglio la realizzazione del Pnrr.