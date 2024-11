Gaeta.it - Crescita dell’occupazione in Campania: i dati positivi del rendiconto sociale regionale 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’area metropolitana di Napoli presenta segnali incoraggianti sul fronte occupazionale, grazie aiemersi dalfornito dall’Inps. Questo rapporto, diffuso durante una presentazione ufficiale presso la Prefettura di Napoli, evidenzia unadei lavoratori dipendenti e un miglioramento nel tessuto imprenditoriale campano, con particolare attenzione alle misure di sostegno per le aziende del mezzogiorno.Aumento dei lavoratori e contratti a termineIlsegna un’inversione di tendenza nel numero di lavoratori assicurati nella Regione. Si registra un incremento significativo, attribuibile in gran parte all’aumento dei contratti di lavoro a tempo determinato. Questo sviluppo è sostenuto da politiche di decontribuzione rivolte alle imprese, contribuendo in modo decisivo allaoccupazionale.