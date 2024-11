Zonawrestling.net - Bobby Lashley contro alcuni giovani di NXT: “Ignorvano i consigli dei veterani”

Leggi su Zonawrestling.net

non è più un wrestler WWE ed è passato in AEW proprio qualche settimana fa. L’Almighty ha vissuto “due vite” in quel di Stamford: la prima, dal 2005 al 2007 mentre la seconda dal 2018 al 2024, dopo aver acquisito maturità e aver avuto diverse esperienze nel business. Adessoè una stella affermata e lo si può considerare tranquillamente un veterano e le sue recenti dichiarazioni riguardo idi NXT hanno sorpreso i fan.Parlando al podcast The Lame Guys,ha parlato deiprovenienti da NXT, affermando che molti di questi credevano di essere già delle superstar affermate e non volevano ascoltare idei:“Tornare in questa era è stato un po’ diverso. Mi è sembrato di capire che icredano già di essere delle superstar e non vogliono ascoltare nulla.