Thesocialpost.it - Arriva il robot spara-multe: come funziona e a cosa si deve fare attenzione. È bufera

Leggi su Thesocialpost.it

Tremano i cittadini romani, e a seguire tutto gli automobilisti italiani. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato Cerbero, un nuovoin grado di rilevare in modo automatico, al semplice passaggio, le violazioni stradali. In città lo hanno già ribattezzato il ““. Dice il sindaco nel video di presentazioni ai romani di questo strumento: “Questo video potrebbe non piacervi o piacervi molto. Questo è il nuovo dispositivo per la rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada e anche delle irregolarità amministrative dei veicoli”. Il “dispositivo”, in buona sostanza, va a colpire in automatico le soste irregolari e in particolare chi parcheggia in doppia fila. Non solo.Leggi anche: Addio asciugatrice, il trucco giapponese per asciugare il bucato in casa e risparmiare.