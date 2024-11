.com - Anci: Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli) è il nuovo presidente. Fra i vice Tomasi (Pistoia)

Si è aperta, nella mattina di mercoledì 20 novembre 2024 la 41esima assemblea dell'che ha scelto il successore di Antonio De Caro alla guida dei comuni italiani. Come previsto il successore, eletto all'unanimità, è ildi. La guida dei campanili italiani resta quindi al Sud, nonostante fino alla settimana scorsa il derby interno al Pd per la successione vedeva in campo anche ildi Torino, Stefano Lo RussoL'articolodi) è il. Fra i) proviene da Firenze Post.