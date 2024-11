Biccy.it - Alessio Pecorelli, la bugia smascherata dalla produzione: perché ha partecipato a Uomini e Donne e perché ha abbandonato

è stato uno dei tronisti didella stagione televisiva 2024/2025 ma purtroppo per lui, a causa di alcune segnalazioni, è stato costretto a lasciare la trasmissione onde evitare ulteriori figuracce. Questoil tronista, non conoscendo probabilmente il mezzo televisivo, ha preso sottogamba l’esperienza da Maria De Filippi e ha continuato a fare la sua vita. Sabato sera, ad esempio, è andato in un locale a divertirsi mentendo però allache credeva fosse fuori a cena con i genitori. Quando si è provato a giustificare sostenendo di essere andato a un compleanno nessuno gli ha creduto e le sue corteggiatrici se ne sono andate., come riportano le anticipazioni, è così rimasto senza corteggiatrici e Maria De Filippi lo ha invitato ad andarsene: “prova a difendersi ma Maria lo blocca e gli dice che non ha più corteggiatrici e che è meglio che chiude il discorso e va viaaltrimenti finisce che lei risponde“.