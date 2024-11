Ilfattoquotidiano.it - “Voglio fare un figlio con Elon Musk (o un alieno) per diventare la prima madre su Marte”: la folle proposta della modella di OnlyFans Elsa Thora

“Sognando oltre la Terra. Sto puntando superla storia comesu un altro mondo. È tempo di portare l’umanità verso le stelle”. Con queste poche parole la mosvedese di, ha espresso il suo desiderio un po’ bizzarro.Intercettata durante una puntata del podcast The Kyle and Jackie O Show, la ragazza 22enne è entrata nel dettaglio del suo progetto: “Mi piace molto la fantascienza, quindi non direi mai di no al sesso con un. Penso che sia davvero figo, penso che sia davvero divertente. Adoro, l’ho visto molto su Twitter, ormai X. L’ho taggato in un post per la mia petizione. In attesa di una risposta.La co-conduttrice Jackie O Henderson, ha poi chiesto a quella che potrebbesul serio futuramarziana perché il padre del suo bambino “” debba essere proprio: “È l’uomo dello spazio e ha già 12 figli, quindi ha esperienza”.