Violenza donne, presidio studenti al Mim: "Ideologico è chi nega patriarcato"

Unsulle scale del Ministero dell’Istruzione e del merito, a Roma, contro le dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara. “Vogliamo ribadire al ministro Valditara cheè chiil, chi decide di utilizzare strumentalmente l’immigrazione come causa dell’aumento delle molestie, chi decide di non introdurre percorsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole per far fronte alladi genere – afferma Camilla Velotta della Rete degliMedi – la lotta alnon è ideologica, è il riconoscimento di una cultura che permea la nostra società, un riconoscimento che deve inserirsi anche nella scuola pubblica, se vogliamo immaginare un Paese diverso”.Servono programmi di educazione sessuale, affettiva e al consenso“Queste dichiarazioni sono solo la punta dell’iceberg: il Ministro ha già dimostrato in più occasioni una grande incapacità di occuparsi seriamente didi genere – evidenzia Paolo Notarnicola, Coordinatore Nazionale della Rete degliMedi – Noi abbiamo un’idea chiara del lavoro da fare, e al Ministro stesso l’abbiamo già sottoposta più volte, senza ottenere risultati concreti.