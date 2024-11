Gaeta.it - Sostegno economico per famiglie in difficoltà: nuove iniziative in vista del Natale a Giulianova

Facebook WhatsAppTwitter Il periodo natalizio è spesso associato a spese supplementari per molte, specialmente per quelle ineconomica. Per alleviare il peso dei costi legati a bollette, affitti e spese sanitarie, l’Unione dei Comuni “Terre del Sole” ha lanciato un programma didestinato ai nuclei familiari residenti nei comuni di Bellante,, Mosciano Sant’Angelo, Morro d’Oro e Roseto degli Abruzzi. Questa iniziativa mira a supportare coloro che si trovano in condizioni temporanee disocio-economica, offrendo un aiuto concreto in un momento dell’anno particolarmente significativo.Tipologie di intervento disponibili per ilPer ogni famiglia o individuo richiedente, il contributo una tantum offerto potrà arrivare fino a un massimo di 400 euro.