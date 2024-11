Rompipallone.it - Serie A, clamoroso esonero a sorpresa: c’è già il sostituto, è successo davvero

Ultimo aggiornamento 19 Novembre 2024 11:44 di redazioneA pochi giorni dalla ripresa del campionato diA, arriva la notizia dell’. Ecco chi allenerà al suo postoIncredibile colpo di scena inA con untotalmente inaspettato che come un fulmine a ciel sereno ha fatto tremare l’intero campionato. A pochi giorni dal termine della sosta Nazionali, è arrivato l’annuncio del benservito dato dalla società con tanto digià pronto.TerremotoA: sta succedendo in queste oreSecondo quanto riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Genoa avrebbe già scelto ildi Alberto Gilardino sebbene non sia ancora arrivato il comunicato ufficiale dell’. Al posto dell’ex Milan, arriverà Patrick Vieira reduce dalle esperienze al New York City, Nizza, Crystal Palace e Starsburgo