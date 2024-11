Dilei.it - Red Carpet, Alessia Marcuzzi alla conduzione dello show (con un cast pazzesco)

Dopo la partecipazione a Tale e Qualein qualità di giudice,torna (finalmente): la biondagirl sarà infatti al timone di Red- Vip al tappeto, un nuovoin onda su Prime. Un programma tutto da ridere, in cuisarà affiancata da alcuni celebri volti del piccolo schermo.Red, come funziona il nuovodiDopo il passo falso con Boomerissima,è prontasua rivincita. Questa volta, però, non sui canali Rai, bensì sulla piattaforma Prime Video. La bionda conduttrice sarà infatti al timone del programma Red- Vip al tappeto, in cui sarà affiancata da ben 5 vip: Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Melissa Satta e Giulia De Lellis. Il commento, tutto da ridere, sarà invece affidatoGialappa’s.