Rapporti sessuali con una 17enne | hacker accede alle carte segrete sulle accuse a Gaetz scelto da Trump per la Giustizia

«»Unnon ancora identificato sarebbe riuscito adre a un file riservato che conterrebbe la conferma delle pesantissimea danno di Matt, l’uomodal presidente eletto americano Donaldallacome prossimo Procuratore Generale. Secondo il New York Times, che ha contattato una fonte a conoscenza della situazione, all’interno del file sarebbe contenuto il racconto (come testimonianza giurata) di una donna che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con l’ex deputato della Florida nel 2017, quando la ragazza aveva solo 17 anni. Non solo. Sarebbe anche presente il ricordo di quella stessa sera da parte di una seconda donna, che afferma di aver assistito a tutta la scena. Su questi fatti è in corso un’indagine del Comitato Etico della Camera, che deciderà domani, mercoledì 20 novembre, se pubblicare o meno i risultati.