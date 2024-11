Ilfattoquotidiano.it - Ragazzi morti per la piena del Natisone, l’inchiesta non è più contro ignoti. Mistero sugli indagati

La notizia è trapelata in modo fortunoso dalle pieghe dell’indagine preliminare per la morte dei tretravolti dalladel fiume, il 31 maggio scorso, a Premariacco, in provincia di Udine. Il sostituto procuratore Letizia Puppa, dopo aver ricevuto una lunga informativa dai carabinieri che erano stati incaricati di svolgere gli accertamenti, ha iscritto i nomi di alcune persone nel registro degli. La conferma è venuta dall’avvocato Gaetano Laghi, che assiste la famiglia di Cristian Casian Molnar, il venticinquenne il cui corpo era stato trovato solo dopo molti giorni di ricerche in un anfratto del corso d’acqua.“Il fascicolo è passato dal modello 44 al modello 21, ovvero danoti”, ha dichiarato il legale, il quale ha però precisato: “Non ho ricevuto comunicazioni ufficiali, ma lo si evince dal portale giustizia, strumento che noi avvocati utilizziamo per presentare le istanze.