Piccolo Ethan rapito dopo mesi di ricerche arriva l’annuncio

Svolta nel caso del, il neonato la cui scomparsa fu denunciata dalla madre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento, il 30 Agosto 2024. Ilera stato sottratto alla madre con l'inganno dall'ex compagno statunitense durante una vacanza in Puglia. Ilin Puglia è stato ritrovato: ecco doveIl, il neonato di settescomparso lo scorso 30 agosto, come riportato da The social post, è stato ritrovato in California dalla Polizia Usa, dove era stato portato dal padre, Eric Oward Nichols.