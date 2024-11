Terzotemponapoli.com - Pazienza su Lobotka e le strategie di Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Michele, ex centrocampista del Napoli e attualmente allenatore, ha condiviso il suo punto di vista durante un’intervista rilasciata a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Commentando la situazione di Stanislavha sottolineato l’importanza di valutare attentamente le sue condizioni fisiche nei giorni immediatamente precedenti la prossima gara. “La scelta finale andrà fatta negli ultimi giorni prima della gara per valutare a pieno qual è la condizione fisica”, ha dichiarato. Ha inoltre evidenziato che, sesarà in forma, Antonionon avrà esitazioni nel schierarlo titolare. Secondo, l’intensità del possesso palla è fondamentale per il Napoli, soprattutto contro squadre che concedono pochi spazi. Solo un giro palla rapido può aprire varchi nella difesa avversaria.