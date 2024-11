Gaeta.it - Operazione antidroga a Torino: due giovani arrestati e ingenti quantità di droga sequestrate

Facebook WhatsAppTwitter La recentedella polizia aha svelato un’imponente rete di traffico dinel quartiere di via Cimarosa. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla dirigente Marzia Giustolisi, hanno portato a termine un intervento mirato che ha portato all’arresto di dueitaliani e al sequestro di una massicciadi sostanze stupefacenti. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio, in cui i fenomeni legati allae alla criminalitàle preoccupano sempre di più le autorità locali.I dettagli dell’interventoIl 19 novembre 2024, gli agenti della squadra mobile dihanno eseguito un’nel cuore della città, concentrandosi su uno stabile già sotto attenzione per attività illecite. Un’accurata osservazione ha portato a notare due, rispettivamente di 22 e 24 anni, aggirarsi con comportamenti sospetti nei garage dell’edificio.