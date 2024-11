Newsagent.it - Natale 2024, da Tonitto 1939 i “Sorbetti della Lanterna”. Due dessert frozen per le feste natalizie, realizzati con i colori di Genoa e Sampdoria

Leggi su Newsagent.it

Un sorbetto capace di unire la Genova calcistica e non solo. L’idea è di, azienda leader in Italia per il sorbetto, per il gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati speciali (High Protein, Vegan), che per ilha scelto di realizzare i “”: si tratta di duededicati ale alla, le due squadre di calcio del capoluogo ligure. In vista delle, e in un momento storico in cui le cronache hanno spesso superato il lato puramente sportivo, la storica azienda ligure ha scelto di coinvolgere entrambe le società calcistiche per creare, per i tifosi e non solo, un momento di serenità e felicità attraverso idei due club. I due club hanno fatto visita allo stabilimento dia Campi (Genova) per celebrare una importante collaborazione sul territorio.