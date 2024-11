Quotidiano.net - Nasce la Fondazione Cecchettin: "Dalla tragedia alla speranza". Ma Valditara divide la platea

"Siamo qui per dare forma concreta a un sogno". Proprio nel giorno in cui nel 2023 ritrovarono il corpo di sua figlia: "A distanza di un anno da unaqualcosa". Il discorso con cui Gino, padre di Giulia, vittima di femminicidio al termine di un rapimento da parte del suo ex fidanzato, saluta la nascita dellache porta il nome di sua figlia, è emozionato ed emozionante. Ma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, in cui la giornalista Gaia Tortora conduce la presentazionequale intervengono i ministri Giuseppeed Eugenia Roccella,fine scoppia anche una polemica politica sulle parole in video collegamento del titolare dell’Istruzione e del Merito. LALa"non soltanto per un omaggio"figlia, ma anche per "un richiamo collettivo che ci invita a guardare oltre noi stessi", e per dare "un aiuto concreto a chi vive nella paura", dice, che oggi vede nel "coraggio armato die di amore" per Giulia "il solo rimedio possibile al dolore", per non lasciarsi travolgere "dall’odio che mi avrebbe annichilito come persona".