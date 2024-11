Milano inchieste su abusi edilizi | da 5 cantieri un buco di 144 milioni per Palazzo Marino

Lapresse.it - Milano, inchieste su abusi edilizi: da 5 cantieri un buco di 14,4 milioni per Palazzo Marino

Per la Procura disi tratta di un “vile prezzo” pagato dalla collettività. Per l’ufficio Gip del tribunale è “indebita remuneratività” a vantaggio di “un’operazione speculativa a favore dell’investitore privato“. I numeri che emergono incrociando le carte dellepersuidi(una ventina quelle in corso o già concluse) fotografano un ‘’ da circa 14,4di euro nelle casse di. I 14,4di euro di mancati incassi considerano solo i cinque principali progetti immobiliari e palazzi finiti sotto i riflettori: le Residenze Lac di via Cancano, il Giardino Segreto Isola di via Lepontina, Scalo House di via Lepontina 4 – via Valtellina 38 (tutti e tre sono sotto sequestro), le Park Tower di Bluestone in via Crescenzago 105, per le quali il 4 dicembre partirà l’udienza preliminare, e il Bosconavigli di Stefano Boeri con la cordata5.