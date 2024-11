Ilfoglio.it - Meloni difende Delmastro: "Parlava di mafia". E su Valditara: "Un problema migranti c'è"

Leggi su Ilfoglio.it

ha detto che gode nel vedere non respirare la. Se questo vi scandalizza ne prendo atto". Sono le parole della premier Giorgia, che in un punto stampa a margine del G20 ha risposto alle domande dei giornalisti. Pochi giorni fa il sottosegretario alla Giustizia Andreaè intervenuto durante un evento di presentazione delle nuove auto della polizia penitenziaria dicendo: "L’idea di vedere sfilare questo potente mezzo, l’idea di far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, è sicuramente per il sottoscritto un’intima gioia". Frasi che hanno suscitato prevedibili polemiche, da lui smorzate con la precisazione che la nuova automobile blindata a cui era dedicato l'evento trasporta detenuti al 41-bis: "È allache non diamo respiro", ha dunque precisato.