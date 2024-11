Malagò | Gruppi sportivi fondamentali per sport italiano

Leggi su Sportface.it

“Senza i, loonestamente non potrebbe neanche sognare di fare i risultati che, soprattutto negli ultimi anni, ha ottenuto. Ormai c’è una compenetrazione, una complicità, un affiatamento, una collaborazione assoluta tra il Comitato olimpico e i. Se c’è una cosa che posso riconoscere in modo particolare alla Polizia, così come ad altri, è che oggi sono attrezzati tutti con delle sedi di allenamento di altissimo livello e soprattutto con dei tecnici. Non ci sono modi per descrivere ciò che ha fatto Sinner”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni, a margine della celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro. Presente anche Andrea Abodi, ministro per loe i giovani. Ecco le sue dichiarazioni: “Qui è presente la storia, il presente e il futuro.