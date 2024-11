Liberoquotidiano.it - "Ma dov'è Carlos?": Sinner, la frase con cui umilia Anna Kalinskaya un attimo prima della premiazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è un retroscena sulla finale degli Atp Finals di Torino in cui ha trionfato Jannik. Il campione azzurro di fatto, proprio nel momento più alto del torneo, la, ha avuto un'attenzione particolare perBernandes, l'arbitro che proprio al termine degli Tp finals è andato in pensione. E così Jannik mentre cercava di posizionarsi sul podio per ricevere il premier ecco che, preoccupato, cercaper salutarlo. "Ora giusto una parola veloce a. non lo vedo, forse se n'è già andato. ah eccolo, grazie. Quaranta anni di arbitraggio, una carriera straordinaria. Potresti essere ancora in Coppa Davis, ho sentito. Io e Taylor ci siamo sentiti privilegiati di far parte del tuo ultimo viaggio nell'ATP. Grazie mille", ha affermatro Jannik. E a questo punto è partito un grande applauso per questo gesto, da vero campione, da parte di Jannik.