Lunetta Savino è ‘Libera’ | cast trama e quando in tv

è la protagonista di. Per l’attrice, che ha compiuto da poco 67 anni, arriva il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una fiction. Vediamo insieme di cosa parla Libera, ilandrà in onda.Libera cone Matteo Martani:in tvDopo aver recitato in molte serie tv (tra cui Le Indagini di Lolita Lobosco e Studio Battaglia),è la protagonista di Libera. La nuova fiction andrà in onda martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Rai 1 alle ore 21.35.Ma di cosa parla Libera?interpreta Libera Orlando, una giudice integerrima che deve scegliere tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta. La donna, originaria di Palermo, si è trasferita 30 anni fa a Trieste. Nonostante una brillante carriera, non si dà pace dopo aver perso 15 anni fa la figlia Bianca.