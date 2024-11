Scuolalink.it - L’integrazione scolastica dei minori stranieri non accompagnati: risultati e sfide

Il seguente comunicato, inviato in redazione dalla Fondazione ISMU ETS, presenta idi una ricerca innovativa condotta su scala nazionale, che offre uno spunto fondamentale per riflettere sullo stato deldeinon(MSNA) nel sistema italiano. La ricerca, sviluppata dal Settore Educazione della Fondazione ISMU ETS in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e altri enti istituzionali, esplora le dinamiche dell’inserimento scolastico e formativo di questi giovani, mettendo in evidenza le difficoltà, le opportunità e le pratiche di integrazione che caratterizzano il loro percorso educativo in Italia.non: solo uno su cinque è integrato nel sistema scolastico italiano Chi sono i MSNA? Vanno a scuola? Dopo quanto tempo dall’arrivo in Italia entrano in un programma di apprendimento? Il 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un webinar di Fondazione ISMU ETS per presentare idi una ricerca unica in Italia Milano, 19 novembre 2024.