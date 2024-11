Nerdpool.it - L’atto II di Destiny 2: Redivivo ci porta nella Tomba degli Anziani

Il secondo atto di2:è ora online e pronto a farvi divertire con a modalità ““, armi e caratteristiche del manufatto, la collaborazione con Street Fighter 6 e non solo. Aiutati da Mithrax ed Eido, i giocatori dovranno impedire a Fikrul di rire in vita altri caduti per il suo esercito di infami, che comprende i nemici più letali della Prigione.La, ispirata alla tanto amata Prigionedi1, rappresenterà un’enorme sfida per i guardiani. Questi dovranno infatti infiltrarsi nel luogo e affrontare varie fazioni di combattenti in diverse aree, mentre la difficoltà di gioco aumenterà di round in round. Inoltre, conII saranno introdotte delle nuove caratteristiche del manufatto pensate per le configurazioni incentrate sull’arco e sui corpo a corpo.