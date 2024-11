L’acqua ossigenata non serve per curare l’influenza

Leggi su Open.online

Nel pieno della stagione influenzale, circolano presunti rimedi casalinghi perla malattia. C’è chi, ad esempio, sostiene che si possa ottenere un risultato somministrando 3 gocce di acquanell’orecchio. Si tratta di una bufala pseudoscientifica che vale anche per la pulizia dell’orecchio.Per chi ha frettaNon c’è alcun fondamento scientifico che dimostri un’azione del perossido di idrogeno contro una malattia respiratoria, soprattutto se somministrato nell’orecchio.L’utilizzo delnell’orecchio contro il cerume non ottiene i risultati desiderati e può essere pericoloso.AnalisiEcco il testo che circola online:Arriva raffreddore?? Ai primi sintomi subito 3 gocce di Acqua3 % in un orecchio e poi aspettare che le bollicine finiscano e quindi fate lo stesso all’altro orecchio.