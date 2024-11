Lanazione.it - La T Gema si interroga

Leggi su Lanazione.it

La sconfitta rimediata sabato sera al cospetto della Virtus Roma non è stato certo il modo migliore con cui La T TecnicaMontecatini poteva avvicinarsi alla settimana che porta al primo derby montecatinese della stagione. Al Palasport di Roma la squadra di coach Del Re "cadde, risorse e giacque", vanificando nel finale una rimonta da sballo (da -18 a -1 grazie ad una terza frazione da 23-10) che tuttavia non sarebbe servita se l’avvio di gara dei leoni termali non fosse stato così disastroso: inizio horror con un 9-0 di parziale incassato nei primi due minuti, diventato poi 14-2 e addirittura 32-17 alla prima sirena. Risultato: chance di vittoria già ridotte al lumicino dopo soli dieci minuti. Non è però la prima volta che Savoldelli e compagni iniziano un match con il piede sbagliato: è successo infatti in ben quattro delle ultime cinque gare che La Tperdesse il primo quarto.