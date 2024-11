Butac.it - Kim Yosh, l’incendio e la fuffa per attirare like

Una lettrice ci segnala un post su Facebook, e lo fa in maniera molto scrupolosa, dandoci tutte le info necessarie:Sono venuta a conoscenza di una storia strappalacrime spacciata per vera, non riportata su nessuna testata giornalistica: un ragazzo giapponese avrebbe salvato la fidanzata da un incendio rimanendo completamente sfigurato, e in seguito a ciò la ragazza l’avrebbe lasciato. Sui vari social fioccai indignati del tipo “Che stron*a lei a lasciarlo”, “Le donne di oggi sono tutte superficiali” e via discorrendo; da qui si può capire che lo scopo della storia è quello di far passare le donne come delle poco di buono che pensano solo all’aspetto fisico.Quello che secondo la narrazione dovrebbe essere l’aspetto del ragazzo prima delè in realtà la foto di un attore sudcoreano (quindi non giapponese) di nome Kim, mentre la persona ustionata è in realtà un pompiere rimasto sfigurato in servizio.