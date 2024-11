Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: “Ha lasciato sola a casa nostra figlia”. La difesa: “C’era la babysitter”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La rottura dolorosa e mediatica trascriverà una nuova pagina giudiziaria. Un lungo matrimonio e la nascita dei tre figli, le accuse di tradimento con vendette, tra borsette e Rolex, e una serie tv su Netflix. Ora la conduttrice Mediaset accusa l’ex marito didi, in un clima già rovente che vede la coppia contrapposta nella causa di separazione.La Procura di Roma ha aperto un’indagine con un’ipotesi di reato,di, che per legge è punita con il carcere da sei mesi a cinque anni. Ladiha portato all’inchiesta penale, la conduttrice contesta all’ex calciatore di averlaIsabel, otto anni, cosa di cui si sarebbe resa conto durante una videochiamata. Pernon sarebbe accaduto in unaoccasione, la bambina sarebbe stato lasciata senza la supervisione di un adulto, ino in hotel, mentreera impegnato con la nuova compagna Noemi Bocchi a presenziare a eventi mondani.