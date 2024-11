Gqitalia.it - Il Gladiatore 3? Anche no. Ridley, per favore, non farlo

SPOILER - Il seguente articolo anticipa alcuni importanti dettagli delII-“Non c'è due senza tre” è qualcosa di accettabilenel caso di un progetto Il3?Quando IlII è stato annunciato per la prima volta, era legittimo domandarsi se il suo predecessore avesse bisogno di un sequel. Il primo film è, dopo tutto, la storia autonoma di un generale romano decaduto (Russell Crowe) che cerca vendetta, torna ai primi fasti attraverso il Colosseo per arrivare a pochi passi dall'imperatore (Joaquin Phoenix) che ha tradito lui e la sua famiglia, ucciderlo e morire. Fine e titoli di coda.Non è certo il tipo di film che fa gridare al seguito. Tuttavia, viviamo in un'epoca dominata da sequel, prequel, reboot e spin-off e probabilmente era inevitabile che uno dei blockbuster più importanti degli anni 2000 avesse un seguito.