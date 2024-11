Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Giglio D'Oro a Bettiol che vuol correre il Giro con la maglia tricolore

Calenzano (Firenze), 19 novembre 2024 - Tanti i personaggi del mondo dele dello sport premiati ieri nel locale di Lorenzo e Saverio Carmagnini a Pontenuovo di Calenzano in occasione del Gran Galà del 51°D’Oro, il premio nazionale che ogni anno nel mese di novembre rinnova il suo prestigio e fascino. Da Carmagnini del ‘500 una lunga passerella dal vincitore delD’Oro 2024 Albertoal giovanissimo esordiente Mattia Gastasini al quale è stato consegnato il Memorial Tommaso Cavorso. “Una grande soddisfazione – dice- essere qui per ricevere questi premi al termine di una bella stagione. Conquistare lanella gara che ricordava Alfredo Martini mi ha dato una gioia immensa. Con questavorrei disputare nel 2025 ild’Italia che prevede due tappe in Toscana.