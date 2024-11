Gaeta.it - Chiusura delle indagini sui festini a Genova: nomi noti coinvolti in uno scandalo di sesso e droga

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lecondotte dalla procura disu un caso dia base diche ha scosso la città ligure si sono ufficialmente concluse. Al centro del caso ci sono accuse di sfruttamento della prostituzione ed estorsione, con implicazioni che coinvolgonodel panorama locale. Tale vicenda ha messo in luce pratiche illecite che si credevano riservate a un’élite, ma alla fine sono emerse sotto i riflettori della giustizia.Gli arresti che hanno scossoNel corso dell’operazione, avvenuta circa un anno fa, sono stati arrestati due uomini che sarebbero stati attivamentenell’organizzazione di eventi di natura illecita. Christian Rosolani, imprenditore locale, e Alessandro Cristilli, architetto, sono stati presi in custodia dalle autorità per le loro presunte responsabilità in questa rete di