Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jonathan David sogna di giocare in Liga. La squadra

Leggi su Dailymilan.it

gelae Juventus in vista della sessione invernale didiin, ma in quale?Ore di fermento in vista delinvernale di gennaio., attaccante canadese, oggi è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato data la scadenza di contratto a fine stagione con il Lille. Molte squadre hanno adocchiato il calciatore in vista del mercato.Interessa molto al, che potrebbe volerlo in estate dato che il futuro di Tammy Abraham è incerto, e a Inter e Juventus, con Cristiano Giuntoli lo voleva anche al Napoli. Ma il giocatore intervistato da The Athletic,ha però spiazzato tutti svelando la sua destinazione preferita: il Barcellona. Queste le sue parole:Il Barcellona è stata lache ho sostenuto sin da piccolo, quindi poi il tuo sogno diventaper loro.