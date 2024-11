Oasport.it - Basket, la formula delle qualificazioni agli Europei 2025

Leggi su Oasport.it

Siamo sostanzialmente a metàdel, con lache è in pieno dispiegamento e che già in questi giorni potrebbe dare i primi verdetti circa le squadre qualificate. Questo, naturalmente, quando non si tratta dei quattro Paesi che già fanno da ospitanti della nuova edizione, vale a dire Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro.Le 32 squadre sono suddivise in otto raggruppamenti, dei quali l’attuale situazione è esplicata qui sotto. In verde scuro i Paesi che, allo stato attualecose, avrebbero l’accesso alla rassegna continentale. In arancione i Paesi qualificati perché ospitanti. I punti sono 2 per la vittoria e 1 per la sconfitta, da regolamento FIBA.Girone A1 Slovenia 42 Israele 33 Portogallo 34 Ucraina 2Girone B1 Italia 42 Turchia 33 Islanda 34 Ungheria 2Girone C1 Belgio 42 Lettonia 43 Spagna 24 Slovacchia 2Girone D1 Germania 32 Montenegro 33 Bulgaria 34 Svezia 3Girone E1 Francia 42 Bosnia ed Erzegovina 33 Croazia 34 Cipro 2Girone F1 Grecia 42 Cechia 33 Gran Bretagna 34 Paesi Bassi 2Girone G1 Serbia 42 Finlandia 33 Danimarca 34 Georgia 2Girone H1 Estonia 42 Macedonia del Nord 33 Lituania 34 Polonia 2Com’è possibile notare, si qualificano tre selezioni su quattro per ciascun girone, data laa 24 del torneo europeo.