Ilgiorno.it - Appello bipartisan ad Attilio Fontana. Il Pd: non ceda a FdI. Poi ecco i liberali

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, è esplicito: "Il presidente della Regione,, si liberi dal ricatto di Fratelli d’Italia. Sul Fine Vita ha fatto un’inversione a U". Il riferimento è alle parole messe nere su bianco dal governatore lombardo dopo l’incontro con Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito.allora aveva invitato i consiglieri regionali a non rapportarsi al tema in modo pregiudiziale. Invece è quanto sta avvenendo in queste ore, secondo il Pd e i partiti del centrosinistra che contestano la pregiudiziale di costituzionalità con la quale oggi, in Consiglio regionale, il centrodestra dovrebbe metter fine ad ogni discussione su una legge regionale sul Fine Vita senza che alcuna discussione si apra.