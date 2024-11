Gaeta.it - André Rieu e la sua Johann Strauss Orchestra: Milano si prepara a una serata indimenticabile

Domani,ospiterà per la prima voltae la sua leggendaria, un evento che ha già registrato il tutto esaurito al Forum d'Assago. Quello che attende la città è il nuovo tour del violinista e direttore d', che a partire da marzo 2024 ha già incantato pubblico in quattro continenti. Con la sua straordinaria carriera caratterizzata da performance indimenticabili,promette di regalare unaricca di emozioni e musica di alta qualità, attirando appassionati della musica classica e non solo.La carriera di: un successo globalesi è affermato come una delle figure più influenti nel panorama musicale contemporaneo. Con oltre 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 10 milioni di fan su Facebook e uno stuolo di 2 milioni di follower su Instagram, la sua presenza sui social media è altrettanto impressionante quanto le sue performance dal vivo.