Ad Arezzo il Forum Risk Management con TD Group Italia

, 19 novembre 2024 – Si preannuncia un mese di novembre caldo per TD, realtà di riferimento nell’offerta di servizi IT, che con l’intento di rafforzare il suo ruolo di protagonista nel panorama tecnologico e innovativo ha confermato la sua partecipazione al prossimoin Sanità, in programma addal 26 al 29 novembre. Giunto alla 19^ edizione si tratta di un appuntamento chiave per il settore sanitario e momento unica di confronto tra istituzioni, aziende e professionisti del settore per discutere soluzioni innovative per il futuro della sanità in, nonché occasione imperdibile per confermare la volontà di TDdi consolidare la propria presenza nel settore sanitario, in qualità di partner tecnologico. L’azienda parteciperà con uno stand con l’obiettivo di presentare i propri servizi di system integrator e un progetto unico dedicato alla domotica assistenziale per soggetti fragili, basato su un sistema modulare e integrato per monitorare i parametri vitali e le condizioni di sicurezza dell’assistito a casa sua così come in strutture a questo dedicate.