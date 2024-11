Piperspettacoloitaliano.it - Vita da Carlo 3 recensione terza stagione: Verdone non è autoreferenziale, ma si diverte e fa divertire con ironia e nostalgia

Uscita il 16 novembre 2024 su Paramount Plus, la nuova stagione di Vita da Carlo racconta altri aneddoti di Carlo Verdone, tra finzione e realtà. Cosa ne pensiamo di questa terza stagione? Ecco le pagelle e la recensione di Vita da Carlo 3. La trama di Vita da Carlo 3 con Carlo Verdone in veste di conduttore di Sanremo Nei nuovi episodi della stagione 3, Carlo Verdone pensa al ritiro, ma improvvisamente arriverà un'offerta irrinunciabile: la direzione artistica e la conduzione del festival di Sanremo. Un nuovo stimolo che lo porterà a una sfida mai vista prima. La commedia fa sorridere e riflettere su quello che accade nell'Italia, o meglio nella Roma di oggi. Come sempre viene messa in risalto la carriera di Carlo Verdone, senza essere una passerella, ma un omaggio a uno degli attori più amati del cinema italiano.