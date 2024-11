Metropolitanmagazine.it - Un altro film di Star Wars posticipato a tempo indeterminato e ritirato dal calendario delle uscite

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Disney non pubblicherà più undia dicembre 2026, con L’era glaciale 6 ora inserito al posto delsenza titolo di Guerre Stellari. Il 2026 sarà un grande anno per, con The Mandalorian e Grogu che riporteranno il franchise sul grande schermo il 22 maggio. La Disney e la Lucasavevano annunciato una data di uscita a dicembre 2026, che si ipotizzava fosse per ilIl nuovo ordine Jedi con Daisy Ridley. IlIl nuovo ordine Jedi di Rey ha recentemente perso lo sceneggiatore Steven Knight. L’ultimo comunicato stampa della Disney include una lista aggiornata per il 2026, e ildidel 18 dicembre 2026 è stato sostituito con L’Era glaciale 6. La notizia arriva poco dopovoci dal dietro le quinte della Lucas, secondo cui Rey di Daisy Ridley è stata assegnata a più progetti e la direzione futura del franchise è incerta.